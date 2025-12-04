Reinaldo Teixeira: «Centralização? Há trabalho a fazer para atrair interessados»
Líder da Liga Portugal fez ponto de situação sobre o processo, tema central na XVI Cimeira de Presidentes
Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, falou aos jornalistas na sede do organismo, no Porto, no rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes, que decorreu nesta quinta-feira.
A reunião com os presidentes das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais começou pouco depois das 10 horas e terminou antes das 16 horas, com a centralização dos direitos televisivos – debate que ocupou toda a manhã – a dominar as atenções.
Os representantes do Santa Clara chegaram ao final da manhã e o Felgueiras fez-se representar pelas 15 horas, pelo que o Arouca foi a única ausência entre as 33 sociedades desportivas. Já Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou a cimeira ao almoço, por compromissos inadiáveis em Lisboa.
Paz sobre a centralização
«As sociedades desportivas reconheceram o trabalho da Liga Portugal em prol da centralização, até alguns que não votaram em mim. Este é o princípio do caminho. Temos a chave de distribuição trabalhada e os valores vão ser definidos aquando do leilão. Foi tudo feito e participado com grande cordialidade e espírito de cooperação.»
«Os eixos da chave de distribuição? Todos querem sair a ganhar, cabe-nos trabalhar para conseguir esse entendimento, para que em sede de Assembleia-Geral seja aprovada com a maior unanimidade. Há muito trabalho a fazer para atrair interessados para o leilão.»
«Hoje não é dia para decisões. É dia para ouvir feedback e trabalhar ideias. Tomaremos as decisões na Assembleia-Geral.»