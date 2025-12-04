Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, falou aos jornalistas na sede do organismo, no Porto, no rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes, que decorreu nesta quinta-feira.

A reunião com os presidentes das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais começou pouco depois das 10 horas e terminou antes das 16 horas, com a centralização dos direitos televisivos – debate que ocupou toda a manhã – a dominar as atenções.

Os representantes do Santa Clara chegaram ao final da manhã e o Felgueiras fez-se representar pelas 15 horas, pelo que o Arouca foi a única ausência entre as 33 sociedades desportivas. Já Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou a cimeira ao almoço, por compromissos inadiáveis em Lisboa.

Paz sobre a centralização

«As sociedades desportivas reconheceram o trabalho da Liga Portugal em prol da centralização, até alguns que não votaram em mim. Este é o princípio do caminho. Temos a chave de distribuição trabalhada e os valores vão ser definidos aquando do leilão. Foi tudo feito e participado com grande cordialidade e espírito de cooperação.»

«Os eixos da chave de distribuição? Todos querem sair a ganhar, cabe-nos trabalhar para conseguir esse entendimento, para que em sede de Assembleia-Geral seja aprovada com a maior unanimidade. Há muito trabalho a fazer para atrair interessados para o leilão.»

«Hoje não é dia para decisões. É dia para ouvir feedback e trabalhar ideias. Tomaremos as decisões na Assembleia-Geral.»