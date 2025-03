Conforme já tinha sido noticiado pelo Maisfutebol, Reinaldo Teixeira anunciou a candidatura à presidência da Liga Portugal.

«Na sequência das robustas manifestações de apoio que temos vindo a receber ao longo dos últimos meses, em particular, das Sociedades Desportivas que compõem as duas ligas do nosso futebol profissional, é tempo de apresentarmos a nossa candidatura à Liga Portugal, num projeto que valoriza o legado de união construído entre os clubes e promove uma capacidade de resposta aos grandes dossiers e desafios comuns», disse o presidente da Associação de Futebol do Algarve em comunicado à agência Lusa.

No mesmo texto, Reinaldo Teixeira refere que a oficialização da candidatura terá lugar na Arena Liga Portugal, na cidade do Porto para o dia 17 de março, pelas 11h30.

«Quero agradecer à Liga Portugal e, em particular, à presidente Helena Pires, a oportunidade de apresentação da candidatura na Liga Portugal Arena, a casa por excelência dos clubes e do futebol profissional», referiu.

O algarvio, recorde-se, é delegado da Liga Portugal desde 1995 e coordenador dos delegados desde 2015. Está na AF Algarve há mais de 20 anos e desde 2019 é o presidente da mesma.

As eleições para a sucessão de Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], estão marcadas para o dia 11 de abril.