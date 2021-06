O Boavista anunciou esta terça-feira a intenção de «suspender provisoriamente» o projeto da sua equipa de sub23. Os axadrezados não participarão na próxima edição da Liga Revelação.



De acordo com o comunicado da SAD portuense, a decisão prende-se com a necessidade de «fortalecer o plantel sénior» para a Liga 2021/22.



«Nesta fase de forte implementação e crescimento sustentado do projeto desportivo, a Boavista FC, Futebol SAD entende como absolutamente necessário direcionar toda a energia e meios para o reforço e consolidação da sua equipa principal no panorama do futebol nacional, de forma a garantir a adequada competitividade na próxima edição da I Liga», referem os axadrezados.



O Boavista acabou a Liga 2020/21 no 13º lugar e anunciou também esta terça-feira a renovação com Yusupha Njie, um dos avançados do plantel.