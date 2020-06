O Sporting está a negociar com Leonel Pontes a rescisão de contrato. O treinador chegou no início desta temporada a Alcochete, para orientar a equipa sub-23, tendo posteriormente orientado a equipa principal durante quatro jogos (três derrotas e um empate), quando saiu Marcel Keizer e antes da entrada de Silas.

Na Liga Revelação, ao serviço da formação sub-23, Leonel Pontes alcançou dezoito vitória em 35 jogos, com cinco empates e doze vitórias, deixando a equipa no terceiro lugar (já na fase de apuramento do campeão), com 33 pontos, menos cinco pontos do que o líder Rio Ave, quando o campeonato foi interrompido por causa da covid-19.