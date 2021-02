O Sporting anunciou este sábado a contratação do jovem médio espanhol Roberto Martínez, de 19 anos, que chega do Valladolid para reforçar a equipa de sub-23 dos leões.

«Estou muito feliz por ter assinado por um clube tão grande. Tenho como objetivo poder jogar e atingir a equipa principal, tal como todos os que estamos aqui», começou por destacar o jovem médio nas plataformas de comunicação do Sporting.

Martínez, natural de La Pobla de Vallbona, em Valência, representou o Barcelona durante duas épocas o FC Barcelona, antes de se mudar para o Valladolid.

Após a assinatura do contrato, o jovem espanhol falou dos compatriotas Antonio Adán e Pedro Porro, que reforçaram a equipa principal no último verão. «Conheço o Porro dos tempos do Valladolid e tenho estado em contato com ele. Gostava muito de seguir o caminho deles», referiu ainda.