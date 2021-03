O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Hevertton Santos, lateral direito e capitão da equipa de sub-23.

O lateral direito de vinte anos soma 19 jogos e dois golos na Liga Revelação. «É um orgulho e é mais um passo importante naquilo que é a concretização de um sonho que sempre tive. A chegada à equipa principal, é o meu grande objetivo e o meu sonho», afirmou o jovem jogador em declarações aos meios de comunicação do Sporting.

Nascido no Brasil, Hevertton está no Sporting há dez anos, desde 2011. «Houve um consenso entre ambas as partes, o Sporting acredita em mim e eu acredito no clube, acho que vamos ser felizes. Acredito que o que fez com que o clube avançasse para esta renovação foi aquilo que eu faço todos os dias e a cada fim-de-semana dentro de campo, representando o Sporting», destacou ainda.