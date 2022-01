Figura: Lincoln



Encheu o meio-campo. Foi o elástico que levou o jogo dos açorianos de um lado ao outro do campo. Com perfume nos pés, foi o responsável pela vocação ofensiva dos açorianos, enquanto Morita ficou com a função de operário do meio-campo. Lincoln, que já provou ser capaz do melhor e do pior, esteve em grande nível hoje: assistiu, marcou e os adversários nunca o conseguiram travar.

Momento: bomba de Ricardinho para a vitória, minuto 78

Foi o golo decisivo. O golo da reviravolta. Não é fácil marcar golos ao Sporting e o Santa Clara marcou três. Na altura chave do jogo, os açorianos foram inteligentes. Organizaram-se atrás e exploraram os espaços concedidos. Foi assim que num excelente contra-ataque desenhado por Lincoln, Ricardinho deu a vitória à equipa da casa.





Outros destaques:





Jean Patric: o irreverente jogador do Santa Clara foi um cabo dos trabalhos para a defesa do Sporting. Deu profundidade ao jogo, veio atrás driblar com os colegas e, em muitos casos, agarrou na bola e criou ele mesmo sozinho lances de perigo. Foi incansável. Esteve praticamente sempre nos lances de perigo e viu a sua exibição coroada com um golo e uma assistência.

Sarabia: foi o autor do golo do Sporting e provavelmente o elemento mais inconformado do conjunto leonino. Numa exibição apagada, foi Tarabia, muitas vezes sozinho contra o mundo, que procurou criar perigo para a baliza de Marco.