O Boavista vai entrar em campo ante o Moreirense, esta sexta-feira (20h30), no jogo inaugural da 20.ª jornada da I Liga, com um toque solidário, na luta contra o cancro infantil.

As camisolas dos jogadores vão ter, assim, o nome de uma criança que está em tratamento contra a doença no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN).

Em comunicado oficial, o Boavista refere que se associou à Lions Club de Portugal DM115, através do Lions Clube Boavista D115CN, para a iniciativa, torneada ainda pelo hastear da bandeira do Lions Club Porto Boavista D115CN, feita já a meio desta tarde.

Além disso, os jogadores de Boavista e Moreirense «vão entrar no relvado com uma t-shirt alusiva a esta missão, em especial ao Projeto LUCAS», que tem trabalhado na aquisição de equipamento médico para a ala de oncologia do Hospital de São João.