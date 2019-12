A apresentação de Daniel Ramos como novo treinador, para substituir Lito Vidigal, cuja saída foi anunciada na terça-feira, foi adiada para as 15 horas.

Apesar de o técnico e vários responsáveis do Boavista estarem nas instalações do estádio, a conferência de imprensa prevista para as 11 horas foi então mudada para a tarde por causa das buscas de elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária nas instalações da SAD do Boavista no Bessa.

As buscas estão a ser realizadas «buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto» em que se «investigam suspeitas da prática de crimes de fraude fiscal e branqueamento.»