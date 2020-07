Lito Vidigal disse nesta terça-feira estar focado no «duríssimo desafio» de garantir a permanência do V. Setúbal nas derradeiras quatro jornadas da Liga de futebol, com espírito de missão e por um objetivo coletivo.

Na cerimónia de apresentação do novo técnico dos sadinos, realizada numa unidade hoteleira em Lousada, onde a equipa se encontra a estagiar para o encontro com o Desp. Aves, Lito Vidigal recorreu a Miguel Torga para explicar o regresso e os moldes em que o faz.

«Malditos sejam aqueles que se negam aos seus em horas apertadas», disse o técnico, procurando logo aí manter o foco no presente e no objetivo comum da permanência.

Para ser bem-sucedido nesta pouco usual missão, limitada a quatro jornadas, Lito disse ser necessário «seriedade, rigor e exigência».

«Aceitei este desafio pela grandeza do Vitória. Acredito nos jogadores e vim para sofrer por eles e com eles. O momento é muito difícil e duro, mas tenho confiança. Temos de estar todos em sintonia», afirmou.

Lito terá cerca de 20 dias para trabalhar e manter o Vitória no principal escalão, num espírito de missão para o qual tem a receita: «sofrer uns pelos outros, pela história e grandeza do Vitória»

«O que é que o salário vale no momento que o Vitória está a passar? Não há dinheiro que pague, temos é de ter sorte e trabalhar para conseguirmos a permanência. O futuro é amanhã [quarta-feira] e temos de pensar no jogo difícil frente ao Desp. Aves, clube que tenho orgulho de também já ter representado, e dar o máximo. Não vale a pena fazer contas», sublinhou.

Os sadinos são 16.º classificados, com 30 pontos, três de vantagem para o Portimonense, a primeira equipa em zona de descida, e até ao final da prova vão defrontar Desp.Aves, Famalicão, Sporting e Belenenses SAD.