A Loja do Famalicão, situada junto ao Parque da Juventude, no centro de Vila Nova de Famalicão, foi assalta durante a última noite.



Segundo o jornal «Cidade Hoje», os assaltantes partiram o vidro da loja com um guarda-sol e desta forma entraram no estabelecimento.



Contactada pelo nosso jornal, fonte da SAD do Famalicão não revelou o que foi levado. O caso está entregue às autoridades que já estiveram no local a recolher indícios de forma a conseguirem identificar os assaltantes.