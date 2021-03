Carlos Júnior, a cumprir a segunda época no Santa Clara, por empréstimo do Louleteano, foi anunciado esta quarta-feira como contratação definitiva do clube açoriano, com novo contrato válido até 2024.

«A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que o atleta Carlos Júnior passará a estar vinculado em definitivo a esta sociedade desportiva até 2024. O avançado tem sido pedra basilar da equipa nas últimas duas temporadas», assinala o Santa Clara em nota de imprensa.

O clube destaca que Carlos Júnior foi o melhor marcador da formação açoriana na temporada 2019/20 e que é o segundo melhor marcador de sempre do Santa Clara na I Liga.

«No total são 16 golos em 62 jogos, várias assistências, dribles mágicos, espalhando muita irreverência sempre acompanhada de uma maturidade tática assinalável», assinala o clube.

«É um orgulho muito grande poder continuar a representar o CD Santa Clara e os Açores. Estou muito motivado», acrescentou o jogador, citado pelo departamento de comunicação dos açorianos.

O atleta de 25 anos estava há duas épocas nos Açores por empréstimo do Louleteano, clube do Campeonato de Portugal, que Júnior nunca chegou a representar.

O brasileiro chegou a Portugal na temporada 2018/19 para alinhar no Rio Ave, tendo ficado apenas uma época em Vila de Conde.

Antes, no Brasil, o jogador alinhou em equipas como Atlético Mineiro, Internacional e Paraná.

Esta temporada, Carlos Júnior já realizou 23 jogos e marcou sete golos ao serviço do Santa Clara.