Mamadou Loum está em isolamento na sequência de um teste positivo à covid-19. FC Porto realizou os testes na quinta-feira e o médio senegalês soube o resultado no dia seguinte, falhando como tal a visita dos dragões ao Santa Clara.



O jogador está assintómatico e afastado do grupo, que volta ao trabalho no Olival neste domingo, iniciando a preparação para o duelo com o Manchester City. Antes da sessão de trabalho no Olival, os dragões já realizaram nova bateria de testes à covid-19, tendo em vista o jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões, esperando agora pelos resultados.



Loum realizou três jogos pelo FC Porto na presente temporada, o último dos quais em Marselha, como suplente utilizado, na passada quarta-feira. No dia seguinte, foi o único elemento do plantel a testar positivo para o novo coronavírus.