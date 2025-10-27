O jogo entre o Lusitânia de Lourosa e o Vizela, a contar para a nona jornada da II Liga, irá jogar-se em Famalicão.

O clube de Santa Maria da Feira solicitou à Liga a alteração do recinto desportivo, devido a intervenções em curso no Estádio do Lusitânia de Lourosa, necessárias para cumprir os requisitos legais e regulamentares.

O regulamento das competições da Liga prevê a possibilidade de utilização de um estádio substituto quando o recinto principal não reúne as condições exigidas.

A Lusitânia de Lourosa tinha indicado o Estádio Cidade de Barcelos como alternativa, mas este não se encontra disponível devido a intervenções no relvado, conforme informado pelo Gil Vicente.

Após análise da situação, a Direção Executiva da Liga autorizou que o jogo entre Lusitânia de Lourosa e Vizela seja disputado no Estádio Municipal de Famalicão.