A FIGURA: Lucas Veríssimo

No comando de lés a lés. O defesa central encarnado esteve assertivo defensivamente, cumprindo com o seu papel de forma atenta. Fez a diferença ofensivamente, ao estar nos dois momentos que permitiram ao Benfica desbloquear o jogo. Marcou o primeiro golo, de cabeça, num lance de insistência a um pontapé de canto, e abriu depois caminho para Diogo Gonçalves fabricar o segundo.

O MOMENTO: golo de Waldschmidt (19m)

Visão de jogo acima da média de Lucas Veríssimo a apanhar o Moreirense em contrapé, lançando a bola nas costas da defesa. Aproveitou a solicitação Diogo Gonçalves, evoluindo com o esférico até zona de cruzamento. Colocou de forma venenosa na área, com o corte de Rosic a deixar a bola à mercê do alemão. Waldschmidt atirou com frieza, de pé esquerdo, dando conforto ao Benfica.

OUTROS DESTAQUES

Yan Matheus

Dos mais espevitados do Moreirense, apesar da baixa estatura foi o elemento que teve o condão de agitar a manobra ofensiva da equipa montada por João Henriques. Boa jogada a servir Rafael Martins no lance do golo dos cónegos.

Waldschmidt

Foi uma das seis novidades do Benfica no onze, estando em plano de destaque nos melhores momentos dos encarnados. Aproveitou a oportunidade que teve para faturar, fazendo o segundo golo da equipa de Jorge Jesus. Foi sacrificado após a expulsão.

Rosic

Numa defesa com três elementos, o capitão do Moreirense fez várias vezes de bombeiro de serviço. Vários cortes providenciais a evitar males maiores por parte do defesa sérvio que comandou o último reduto axadrezado.

Gonçalo Ramos

Aproveitando as baixas no ataque, esteve sempre irrequieto no setor ofensivo do Benfica. Tentou lutar, mas a verdade é que esteve sempre vigiado de perto. Atirou à barra numa das poucas oportunidades que dispôs.