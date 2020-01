Luciano Vietto é baixa confirmada para o dérbi frente ao Benfica, esta sexta-feira, em Alvalade. A confirmação foi dada por Silas na antevisão à partida.

Em sentido contrário, Neto está totalmente recuperado da fratura na grelha costal com pneumotórax associado que sofreu no início de dezembro, frente ao Moreirense. Desde então o central não mais voltou a ser opção, mas pode defrontar as águias.

«Neto pode ser opção [frente ao Benfica], Vietto não está recuperado. Não sabemos quando vai estar, mas para este jogo não», disse o treinador do Sporting.

Recorde-se que o avançado argentino sofreu uma luxação na articulação tibio-peronial ante o V. Setúbal que o afastou dos treinos durante a semana. Além de Vietto, que fez apenas tratamento esta quinta-feira, Renan é o outro jogador dos leões que consta no boletim clínico: o guarda-redes fez treino condicionado.

O Sporting recebe o Benfica esta sexta-feira, em jogo da 17.ª jornada da Liga. O apito inicial está marcado para as 21h15.