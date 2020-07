Jeferson, antigo lateral do Sporting, agora no Lugano, na Suíça, fala, em entrevista ao portal Bola na Rede, numa saída «turbulenta» de Alvalade que o levou a ficar um ano em jogar. O defesa brasileiro fala, inclusive, em «má-fé» e «sacanagem».

O defesa conta que foi levado a rescindir, sobre o fecho do mercado, sem perceber que não ia poder voltar a jogar até dezembro de 2019.

«Nunca foi por opção minha. Tanto que, quando saí do Sporting, não tive a malícia de perceber que foi uma sacanagem o que me fizeram: quando rescindi, foi depois do dia 31 de agosto, quando a janela fecha para todo o mundo, praticamente. Eu achava que podia ser inscrito em qualquer lado, por ser um jogador livre; foi falha minha e má-fé deles», destaca.

Jefferson sentiu-se magoado e considera que merecia outra atenção da parte do Sporting. «Foram muitos anos a dar o meu melhor pelo clube e podiam ter-me dito algo do género “Olhe, você vai ficar sem jogar até dezembro, então pense bem”, mas não houve isso», acrescentou.

Apesar de tudo, Jefferson guarda boas recordações da passagem pelo Sporting. «Imagens de alegria, de felicidade e de prazer em ter representado o clube. Para mim, o Sporting é tudo», refere.

Na época anterior, Jefferson jogou no Sp. Braga, por empréstimo dos leões, e revela uma diferença entre os dois emblemas. «O Sporting de Braga não deixa a desejar em nada em relação ao Sporting. Digo-te com toda a certeza. A estrutura do Sporting de Braga não permite confusões e não sai matéria para os jornais, ao contrário do Sporting, que é uma bagunça danada; é certo que a massa adepta sportinguista é muito maior que a do Braga, mas não justifica tudo. E as condições em Braga eram top, o centro de treinos, o estádio, a cidade…», conta ainda.