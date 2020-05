Tendo em conta que as últimas dez jornadas da Liga 2019/20 vão ser disputadas à porta fechada, por força da pandemia de covid-19, o Sp. Braga decidiu compensar os sócios detentores de lugar anual com um voucher para compras na loja do clube.

A medida foi anunciada esta sexta-feira, sendo que o Sp. Braga remete esclarecimentos adicionais para mais tarde, tendo em conta que o valor é variável, dependente do acesso de época de cada sócio.

A direção liderada por António Salvador decidiu ainda que, à semelhança do que foi feito em anos anteriores, os sócios que compraram lugar anual em 2019/20 terão acesso aos encontros europeus da próxima temporada.

O Sp. Braga, agora treinada por Custódio, ainda tem de receber Boavista, V. Guimarães, Desp. Aves, Belenenses e FC Porto, para a temporada 2019/20, mas à porta fechada.