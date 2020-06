Luís Filipe Vieira entrou em contacto com Jorge Jesus, na perspetiva de garantir o regresso do treinador ao Benfica, mas a resposta do técnico foi negativa. Ou antes, foi negativa para um regresso imediato, mas não é negativa para o futuro.

Jorge Jesus transmitiu ao presidente do Benfica que quer voltar a treinar o Benfica e que estará sempre disponível para o clube no futuro. Neste momento, porém, tal não é possível. Não é que o treinador não queira: a questão é que sente que não pode.

A razão para não poder é uma e só uma: o compromisso que estabeleceu com os jogadores do Flamengo. Jorge Jesus sente que não pode falhar com o grupo de trabalho, com quem fez um acordo tácito, que se baseia na confiança mútua em benefício de todos.

Por isso, e até final deste ano de 2020, Jorge Jesus não está disponível para regressar ao Benfica, embora tenha a ambição de o fazer. A partir de janeiro de 2021, aí sim, o treinador estará totalmente aberto a voltar a trabalhar no Estádio da Luz.