Luís Filipe Vieira enviou uma mensagem aberta aos adeptos, através da Newsletter do clube, a traçar a estratégia que delineou para esta época, deixando claro que o clube vai procurar tirar o máximo rendimento da crise internacional provocada pela pandemia da covid-19 e aproveitar o «nivelamento por baixo dos valores de mercado» para ter «acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses».

O presidente do clube fala num momento de «confiança» alicerçada na nova equipa técnica liderada por Jorge Jesus, «o treinador com mais títulos na história do Benfica» e na sua «capacidade de ir ao mercado contratar jogadores internacionais de enorme prestígio».

Luís Filipe Vieira defende que é nestas alturas, de crise, que os grandes clubes aproveitam para investir. «E é mesmo isso que temos feito. Aproveitar este momento de crise para, com base num nivelamento por baixo dos valores de mercado, ter acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses para nós».

Além da crise, o presidente do Benfica destaca a «credibilidade» que o Benfica conquistou no mercado e a «qualidade das infraestruturas» que, agora, permitem ao clube «atrair algum do melhor talento».