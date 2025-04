O técnico do V. Guimarães, Luís Freire, anteviu esta sexta-feira a receção ao Benfica, reconhecendo que será um jogo exigente frente a um candidato ao título, mas garantiu que ambas as equipas entram em campo pressionadas, apontando, no caso da sua, à possibilidade de ir de novo à Liga Conferência, em 2025/26.

«Chegamos a esta fase da época com a possibilidade de voltar à Europa e é uma pressão positiva voltar à Europa. Quem joga pelo título tem uma margem de erro ainda menor do que quem luta pela Europa. A nossa pressão é positiva, queremos manter o registo de invencibilidade. Temos de ter uma atitude muito grande, focados no nosso jogo», afirmou o técnico de 39 anos, na antevisão da partida a contar para a 30.ª jornada.

Esta temporada, o Estádio D. Afonso Henriques tem sido a fortaleza do V. Guimarães, que esta época para a Liga apenas perdeu em casa uma vez, com o FC Porto (0-3). Luís Freire destacou o feito, referindo que os adeptos «têm sido um fator fundamental» para a equipa.

«Temos um apoio muito grande dos nossos adeptos, eles são especiais. Não é por acaso que a equipa aparece forte no final da época, porque vê as bancadas com gente ligada à equipa. Os nossos jogadores têm um caráter forte e galvanizam-se», referiu o timoneiro, que espera prolongar o registo de dez jogos consecutivos sem perder.

Questionado sobre as expectativas para a partida, o técnico da equipa da cidade-berço antevê um jogo «taticamente rico, com bons intervenientes em campo» e garantiu que o Vitória entra em campo com a ambição de vencer.

«Estes jogos obrigam-nos a ir ao limite. Temos de ser iguais a nos próprios, isso é garantia de que vamos ter um Vitória competente e competitivo. Quero que os jogadores entrem em campo a procurar ganhar o jogo ao longo dos 90 minutos», concluiu.

Por fim, o timoneiro dos conquistadores falou sobre a pressão em torno da arbitragem, em particular a queixa feita pelo Benfica após o empate caseiro com o Arouca, referente à última jornada do campeonato. «O principal interessado em fazer uma boa exibição e de passar ao lado do jogo é o árbitro, com a sua equipa de arbitragem, e ficar à margem do resultado. O que interessa é os jogadores serem os protagonistas. Quem sejam eles a decidir o jogo dentro das quatro linhas, que sejam eles os artistas num grande espetáculo», assinalou.

O Vitória, quinto classificado com 48 pontos, recebe o Benfica, segundo com 69, a partir das 20h30 de sábado, num jogo que tem como palco o Estádio D. Afonso Henriques e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.