O treinador do Nacional, Luís Freire, garantiu que os madeirenses vão ao terreno do Farense com a ambição de conquistar a primeira vitória da temporada.



«Temos a crença de conseguir aparecer muito motivados e ambiciosos, na procura de construir a nossa sorte e entrar para vencer», disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



As duas equipas foram promovidas à Liga esta temporada e, por isso, Luís Freire assume semelhanças com o adversário. «O Farense é uma equipa que conhecemos bem. Tem uma estrutura base da época passada e o seu treinador tem feito um bom trabalho. São projetos semelhantes, na perspectiva de fazer um campeonato tranquilo», apontou.



O treinador do conjunto insular pretende «uma equipa agressiva mentalmente, trabalhadora em campo e humilde, porque sabe que tem as suas dificuldades e tem de continuar a crescer».



Acerca do mercado, Luís Freire admitiu que podem haver entradas e saídas de jogadores até ao fecho da janela de transferências. «Estamos atentos e temos as nossas soluções e vamos avaliando o que temos, vendo a resposta dos jogadores. Mas até ao dia 05 de outubro tudo é dinâmico e perceber se há alguma necessidade ou não» atirou.



O Nacional desloca-se ao Estádio do Algarve, este domingo, para defrontar o Farense, pelas 15h30.