Luís Freire, treinador do Rio Ave, acredita que a receção ao Casa Pia pode ser um momento para «dar uma resposta». À nona jornada, os vilacondenses venceram apenas duas vezes, empataram outras duas e saíram derrotados em cinco jogos.

«Sabemos que voltando às vitórias vamos estar num patamar mais perto do que queremos, e, a partir daí, vamos lançar-nos no campeonato. É um momento para todos darem uma resposta do que queremos da nossa equipa», partilhou, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo da décima jornada da Liga.

Na jornada passada, o Rio Ave foi goleado em casa do Benfica, por 5-0, e Luís Freire olha para o jogo como «crescimento».

«Às vezes as coisas acontecem e podem ser vistas num lado de crescimento. Já falámos sobre isto e temos de ter uma postura intransigente de defesa do Rio Ave, da alma e dos valores deste clube. As coisas nem sempre saem bem, mas temos de dar o máximo e uma resposta de grupo», referiu

«Rapidamente uma ou duas vitórias metem o Rio Ave mais acima na tabela e é nisso que estamos empenhados. Temos de nos focar no que controlamos e no que temos de fazer. Os jogadores só têm de jogar, dar o máximo, tudo o que acontecer será responsabilidade minha», explicou.

Relativamente ao Casa Pia, o técnico luso destaca o trabalho do adversário e aponta ao facto de terem uma defesa pouco batida.

«É uma equipa trabalhadora, com um processo defensivo organizado, gosta de ter bola. É uma equipa a crescer, com alguns jogadores novos que têm, consistente na forma como defende, não tem sofrido muitos golos», disse.

Este sábado, às 15h30, o Rio Ave, atualmente em 13.º lugar, com oito pontos, recebe o Casa Pia, nono, com 11.