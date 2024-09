O treinador do Rio Ave, Luís Freire, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o AVS, para a quinta jornada da Liga portuguesa. Além de abordar o adversário, Freire falou sobre o mercado dos vilacondenses (que teve 21 reforços).

«É sempre importante ter mais tempo para trabalhar. O ideal era ter este grupo logo no primeiro dia do trabalho, a 02 de julho, mas a verdade é que os jogadores foram chegando ao longo do tempo. Ainda a acabar o mercado, fomos buscar cinco jogadores, finalmente, e agora treinámos duas vezes com o grupo inteiro, porque também houve jogadores a chegarem das seleções. No último jogo, já entraram seis jogadores com pouco tempo no 'onze' inicial. Temos feito esse trabalho de adaptação o mais rápido possível», começou por dizer.

Apesar de já ter defrontado Sporting e FC Porto, averbando duas derrotas, Luís Freire deixa elogios à resposta da equipa, que ainda está em crescimento.

«As coisas têm-nos corrido francamente bem, na perspetiva de que mudámos tanta gente e temos seis pontos, com duas vitórias em casa sem sofrer golos. Portanto, nós temos de continuar neste caminho, neste crescimento, temos de continuar a ir ao máximo, trabalhar no limite para ajudar todos os jogadores a estarem prontos para representar a equipa. Tática, técnica, física e emocionalmente, temos feito um trabalho muito competente, todos estão em diferentes períodos de integração na equipa, mas disponíveis», constatou o técnico.

Luís Freire deixou elogios vincados ao conjunto orientado por Vítor Campelos, com um triunfo sobre o Vitória de Guimarães, por exemplo.

«Vai ser um jogo muito competitivo. O AVS é uma equipa que ganhou ao Vitória de Guimarães em casa, empatou com o Nacional, portanto tem já quatro pontos em casa. São muito aguerridos, é uma equipa muito dada ao jogo. Normalmente, joga em '4-3-3', com capacidade de trabalho alta, gosta também de jogar, construir o jogo, e é uma equipa também forte nos corredores laterais, onde tem uma boa dinâmica. Coloca muita gente na área, é atacante, sobretudo em casa, portanto temos de estar preparados», analisou.

O Rio Ave, no nono lugar, com seis pontos, defronta o AVS, no 12.º lugar com quatro, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, no sábado, às 18h00, com arbitragem a cargo de António Nobre, da associação de Leiria.