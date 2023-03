Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga:

«Penso que o Braga teve mérito em conseguir construir o seu jogo, instalando-se no meio campo ofensivo, não nos permitindo pressionar como gostamos. Tínhamos de sair bem para contra-ataque, num desses lances no início do jogo podíamos ter marcado, e esses lances frente a equipas grandes, que lutam pela Liga dos Campeões, fazem a diferença. O Braga num período em que teve domínio, mas sem ocasiões claras, acaba por marcar o golo. Temos várias abordagens à área do Braga, podíamos definir melhor. Na segunda parte, quando o jogo está um pouco mais intranquilo, até o speaker tenta puxar pelos adeptos, temos duas grandes oportunidades para fazer o empate, mas estas equipas estão sempre próximas do segundo golo. Da nossa parte temos de ser mais eficazes para entrar no jogo. Levámos o jogo até aos oitenta minutos, jogar em Braga não é fácil, tínhamos de fazer o golo para ficarmos mais convictos e mais confiantes. Uma equipa como o Rio Ave, com as oportunidades que teve, tinha de marcar. Depois o Braga, com qualidade e recursos fez o segundo. Ganhou bem.»

[Estreia de Ventura na Liga] «É um jovem que tem vindo a trabalhar connosco há algum tempo. Tem qualidade, agarrou a oportunidade, tem de crescer, mas é mérito dele, da equipa. Temos vindo a potenciar alguns jovens, os miúdos têm de crescer rápido e o grupo tem de ajudar».