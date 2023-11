O treinador do Rio Ave, Luís Freire, garantiu este sábado que a equipa está «mais confiante» e pretende que o duelo de domingo, frente ao Gil Vicente, em Barcelos, a contar para a 11.ª jornada da I Liga de futebol, marque «um novo ciclo», no clube de Vila do Conde, no campeonato.

Os vila-condenses quebraram, na última jornada, uma série de oito jogos consecutivos sem vencer na I Liga, com a vitória caseira frente ao Boavista (2-0), e Luís Freire partilhou as propriedades que pretende que sejam mantidas ante o Gil. «O objetivo é dar continuidade ao que fizemos na semana passada. Mostrar a mesma mentalidade, competência e organização. Marcámos cinco golos nos últimos dois jogos, melhorámos a nossa capacidade ofensiva e conseguir uma segunda vitória consecutiva será muito importante para nós», disse o técnico do Rio Ave.

Apesar de notar que equipa recuperou «a confiança que estava a faltar», Luís Freire que reconheceu que vai enfrentar um «adversário difícil num campo complicado». «O Gil Vicente é muito forte em casa, gosta de ter bola, tem bons executantes e, do meio-campo para frente, tem muita gente de qualidade e que é capaz de desequilibrar. Mas acredito que podemos vencer, pois queremos começar um novo ciclo», disse Luís Freire, que vai, com o seu Rio Ave, à procura da primeira vitória fora de casa esta época na I Liga, depois de três derrotas e um empate.

«Uma vitória será importante para estarmos no nível pontual que queremos, com um lugar um pouco mais acima na tabela. Se ganharmos este jogo, estaremos dentro dos objetivos que traçámos para esta fase», completou Luís Freire, ainda questionado sobre eventuais ajustes ao plantel, na reabertura do mercado de transferências, no início do próximo ano.

«Janeiro ainda está longe. Temos 26 jogadores para, até essa altura, lutar pelo máximo de pontos. Quanto melhor for a classificação, menos ajustes vamos ter de fazer no grupo», concluiu Luís Freire, que tem o plantel quase na máxima força, apenas não podendo contar com o avançado Joca, ainda a recuperar de lesão.

O Rio Ave, 16.º classificado, com oito pontos, defronta no domingo o Gil Vicente, 12.º, com dez, numa partida agendada para as 15h30, que terá arbitragem de Miguel Nogueira e acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.