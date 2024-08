Declarações de Luís Freire na flash interview à Sport TV, após a derrota com o FC Porto, neste sábado, no Estádio do Dragão (2-0):

«Análise? Há mérito do FC Porto e demérito nosso por sofrer um golo muito cedo. É muito complicado para nós entrar no jogo. No Dragão, contra uma equipa confiante que marcou quatro golos ao Sporting, três ao Gil Vicente, dois ao Santa Clara, e podia marcar mais, que é a realidade. Nós, infelizmente, saltámos muito cedo na pressão e o FC Porto teve mérito nisso. As substituições, não que eu goste de as fazer, mas não é pelos jogadores. A estratégia falhou, a equipa falhou, o primeiro a falhar foi o treinador. À meia-hora, foi preciso fazer alguma coisa para pôr cabeças frescas em jogo. Aos 40 minutos, ficar com menos um, é [preciso] apelar ao espírito de equipa. Este grupo pode ser novo mas está unido, é responsável e representa a nossa camisola com dignidade. Na segunda parte, estou muito orgulhoso. Para aquilo que foi o desafio, outras equipas desorganizavam-se, desuniam-se, começavam a discutir e isso não aconteceu connosco. Estiveram ligados até ao final do jogo. Não fomos goleados hoje, em Alvalade foi 3-1. Na adversidade, lutámos.»

«Sou treinador e todas as experiências enriquecem-me. Estou muito motivado para trabalhar com o grupo que tenho. Acho que vamos crescer ao longo do campeonato, tem muita qualidade. Hoje, ao intervalo, tentei levantar a equipa, podíamos perder mas a saber jogar este jogo até ao fim. Estou cá para trabalhar. Hoje tivemos um Jhonatan a grande nível. Em Alvalade, se calhar, não esteve tão bem e aqui fez um 'jogão'.»

«Substituições? A culpa não é deles, é do treinador. Fiz o melhor para a equipa. Calharam [ser alterados] aqueles três mas podiam ser outros. A responsabilidade é do treinador.»