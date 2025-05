Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o desaire (1-2) frente ao Farense naquele que foi o último jogo em casa da temporada:

«Começamos logo a não fazer golo por pouco. Na primeira vez que o Farense vai à frente acaba por marcar, num lance em que temos de ser ais agressivos. A partir daí estamos por cima do jogo, com muita bola parada, situações perto da baliza do adversário. O golo não ia surgindo, acaba por inquietar a equipa, muitas paragens, não se jogou muito na primeira parte. A equipa procurou, fizemos o golo e a equipa sempre a procurar. Tentámos ter mais presença na área, fizemos 21 remates, seis ou sete oportunidades de golo. O Farense não se aproximava d abaliza até aos últimos dez minutos, tentámos acelerar, à procura do prejuízo, até que há dois lances que gostava que me explicassem. O penálti é uma coisa que não consigo entender: Há um lance igual na primeira parte que não é marcado. No segundo golo, vejam as imagens por trás da baliza, O Borevkovic é varrido do lance. Não pode passar. Desestabiliza-se uma equipa, levamos zero pontos, uma equipa que fez 21 remates e tentou jogar. Já chega o que não conseguimos fazer, também temos responsabilidade, mas é ver a imagem do segundo golo. Torna-se difícil. É uma análise, não estou a dizer que é de propósito ou premeditado, são lances decisivos que ajudaram a decidir o resultado»

[Cenário para a última jornada] «Vamos com sempre encarámos estes jogos, para sermos competitivos. De certeza absoluta que nos vamos preparar, estamos na luta, há dois jogos, o nosso e o do adversário, temos de ir com coragem máxima para o último jogo, à procura de pontos».

[Como encontrou os jogadores] «Os jogadores têm 50 jogos na época, recuperaram uma porção de pontos e bateram-se como campeões na Europa. Não podemos sofrer golos que são faltas e penáltis parecidos que de um lado são e do outro não são. Estamos revoltados, como é lógico. Vamos ter de trabalhar forte para tentar ao máximo ficar com o 5.º lugar para nós. Só temos um caminho: trabalhar. Ninguém vai falar em nós, o Vitória perdeu, siga».

[Declarações de Rui Borges sobre Tiago Silva ter visto o quinto amarelo antes desta jornada] «Temos mais dois de fora…»