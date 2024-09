Na antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, Luís Freire assumiu que o Rio Ave está à espera de dificuldades.

«Vamos para Braga procurar uma evolução. Temos de ser fortes, competentes e competitivos. É um jogo num palco difícil, frente a um candidato aos lugares cimeiros, que nos vai obrigar a superar», disse o técnico dos vilacondenses, na conferência de imprensa que serviu para projetar o jogo deste domingo.

Luís Freire considerou que o Sp. Braga é «clube que luta por títulos e pelo topo da classificação há vários anos».

«Tem uma equipa recheada de boas individualidades, sobretudo do meio-campo para a frente, onde conseguem fazer a diferença. Sabemos a forma de jogar deles, com uma fase de construção elaborada, com muito jogo interior e forte nas transições ofensivas», observou.

O técnico dos rioavistas apelou à «organização coletiva» da sua equipa, que tem uma oportunidade para «mostrar todo o seu potencial».

«Temos de nos superar e ir para outro patamar, até para o nosso processo evoluir, ao ponto de discutir e conseguir pontos nestes jogos com equipas que lutam por títulos. A equipa tem dado boas respostas no crescimento e a evolução que esperávamos, ao nível pontual, está nas expectativas», afirmou.

Sem querer revelar as fragilidades dos minhotos, Luís Freire salientou que o plantel bracarense «está numa fase de construção».

«Vieram de uma vitória na Liga Europa, isso pode dar-lhes confiança. Têm um plantel vasto, com opções de qualidade para retificar o que não estiver bem. A nós compete criar-lhes problemas, vamos tentar atacá-los onde são mais frágeis», vincou.

«Sabemos que ao jogar contra estas equipas, temos de ser inteligentes a gerir os momentos. Mas também vai haver oportunidades para aparecermos e criarmos dificuldades ao Braga», garantiu.

O Rio Ave vem de um empate (2-2) com o Estoril, com dois golos sofridos na reta final, algo que foi observado ao longo da semana.

«Seria preocupante se não conseguíssemos criar perigo e oportunidades. Mas equipa mostrou essa capacidade e confiança, até porque se conhece cada vez melhor. Onde temos de crescer é na capacidade de sermos mais fortes defensivamente e de sermos mais espertos dentro do jogo. É algo em que estamos a evoluir», analisou.

O Rio Ave defronta o Sp. Braga este domingo, na Pedreira, num jogo marcado para as 20h0, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.