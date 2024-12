O árbitro Luís Godinho saiu em defesa do seu trabalho com um desabafo nas redes sociais, esta segunda-feira, que surgiu menos de dois dias depois de ter apitado o Famalicão-FC Porto, da 13.ª jornada da Liga.

«O preço que se paga por ser verdadeiro, sério e honesto é de tal forma alto, que só sabe mesmo quem o paga», lê-se, na mensagem de Luís Godinho, através da rede social Instagram.

O Famalicão-FC Porto terminou empatado a um golo e ficou marcado pelo golo anulado a Samu, do FC Porto, lance que acabou com penálti assinalado para o Famalicão, com Luís Godinho a assinalar braço de Pepê na área, antes do ataque que deu golo de Samu. Diogo Costa defendeu depois o penálti, a Óscar Aranda.