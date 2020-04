[Atualizado às 17h35]



O Sporting voltou a treinar em Alcochete, esta segunda-feira. Respeitando todas as normas de segurança, os jogadores equiparam-se em casa, treinaram e no final seguiram logo para casa.



Os futebolistas apareceram com equipamentos todos diferentes uns dos outros o que não passou despercebido aos adeptos, nas redes sociais. Segundo apurou o Maisfutebol, o Sporting deu liberdade aos jogadores no que respeita aos equipamentos, visto que os atletas não se podiam equipar como habitualmente.



Mais tarde, o guarda-redes Max explicou que a partir desta terça-feira, os leões vão disponibilizar equipamentos do clube para todos.



«Tivemos de trazer os nossos próprios equipamentos de casa para não haver contacto com ninguém na academia. Foi deixado um saco a cada um com o equipamento do Sporting, para a partir de amanhã, voltarmos a treinar equipados à Sporting. O mais importante é a segurança de todos», respondeu o jovem guardião a um adepto, nas redes sociais.



Tivemos de trazer os nossos próprios equipamentos de casa para não haver contacto com ninguém na academia. Foi deixado um saco a cada um com o equipamento do Sporting,para a partir de amanhã voltarmos a treinar equipados à Sporting. O mais importante é a segurança de todos 😁👍🏻 https://t.co/cbhmlNQUtI — Luís Maximiano (@luismaximiano81) April 20, 2020