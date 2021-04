A vitória em Braga revelou-se uma missão de sacrifício para toda a equipa do Sporting, tendo em conta a expulsão de Gonçalo Inácio, logo ao minuto 18, mas no caso de Luís Neto esse sacrifício ficou fisicamente mais vincado.

O central jogou limitado, por conta de uma entorse sofrida no treino da véspera do jogo. Ao que o Maisfutebol apurou, Neto nem era para seguir viagem com a equipa para o Minho, mas acabou por integrar a convocatória. Nas horas anteriores ao jogo procurou recuperar da melhor forma possível, e Ruben Amorim decidiu levá-lo para o banco.

A expulsão de Gonçalo Inácio fez com que o técnico leonino decidisse, ao intervalo, recorrer à experiência de Neto. O central cumpriu toda a segunda parte e ajudou a arrancar um triunfo muito importante, mas no final as sequelas eram bem visíveis. O jogador de 32 anos ficou com a zona do tornozelo muito inchada, como atesta uma fotografia partilhada por Márcio Madeira, antigo colega de Neto no Nacional da Madeira.

O agora comentador optou por não identificar o jogador em causa, mas o tornozelo em causa é o de Neto, no final de uma verdadeira missão de sacrifício.

Veja a publicação de Márcio Madeira: