Luís Neto e Renan Ribeiro foram os únicos indisponíveis no segundo treino do Sporting da semana a pensar no clássico com o FC Porto, jogo da 15.ª jornada da Liga marcado para o próximo dia 5.

Um dia depois do treino solidário, aberto aos adeptos, no Estádio de Alvalade, os leões regressaram à academia para prosseguir a preparação para a receção ao FC Porto.

Luís Neto fez apenas tratamento e fisioterapia, enquanto Renan fez tratamento e ginásio, mas de resto Silas pode contar com os restantes jogadores, incluindo Eduardo Quaresma, Hugo Cunha, Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes, jogadores que têm trabalhado com mais frequência na equipa principal.

Os leões regressam esta segunda-feira a trabalho com uma sessão dupla, com um primeiro treino marcado as 10h00 e um segundo para as 16, ambos à porta fechada.