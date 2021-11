O Sporting está muito próximo de assegurar a renovação de contrato de Neto. O Maisfutebol apurou que o novo vínculo em cima da mesa vai ser válido por uma época (até junho de 2023), com a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada (até junho de 2024), a depender de metas individuais e números de jogos.

Dos mais experientes do grupo leonino, o central de 33 anos chegou a receber algumas sondagens do estrangeiro nas últimas semanas, sobretudo da Turquia, mas, visto a relação de confiança que tem com Rúben Amorim, quer permanecer em Alvalade.

Na atual temporada, o internacional português, que foi contratado em 2019/20 e já representou Varzim, Nacional, Siena, Fenerbahçe e Zenit, cumpriu nove jogos oficiais com a camisola 13 dos leões (sete como titular e dois como suplente utilizado).

Com o acordo encaminhado para segurar Neto, o Sporting fortalece ainda mais a lista de recentes renovações (Daniel Bragança, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves e, em breve, Adán e Pedro Porro).



Há também conversas em andamento com Coates, Gonçalo Inácio e Palhinha.