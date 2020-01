O Sporting fez esta quarta-feira mais um treino de preparação para a deslocação ao Estádio do Bonfim, para o jogo da 16.ª jornada da Liga, frente ao V. Setúbal, marcado para o próximo sábado (20h30) e a principal novidade foi o facto de Luís Neto ter trabalhado sem limitações.

O central, recuperado de uma fratura nas costelas que o deixou fora dos relvados durante um mês, já tinha trabalhado integrado com o plantel na terça-feira, «embora ainda com algumas limitações», segundo nota do clube. Mas, na comunicação acerca do treino de quarta-feira, os leões já não fazem referência a quaisquer limitações.

«Luís Neto trabalhou integrado com o restante plantel, enquanto Renan Ribeiro fez ginásio e trabalho no relvado sendo, por isso, o único ausente às ordens de Silas», pode ler-se no site do Sporting.

Os leões voltam a treinar na quinta-feira, às 10h00, para mais uma sessão à porta fechada.