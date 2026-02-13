«Estar no Vitória tem de fazer de nós pessoas famintas por competição»
Treinador, Luís Pinto, antevê receção ao Estrela da Amadora (sábado, 18h00)
Treinador, Luís Pinto, antevê receção ao Estrela da Amadora (sábado, 18h00)
O treinador do Vitória, Luís Pinto, pediu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, uma equipa perto da «melhor versão» para vencer na receção ao Estrela da Amadora, no sábado, em jogo referente à 22.ª jornada da Liga (18h00), dizendo que o facto de se estar num clube como o Vitória merece que se esteja faminto «por competição».
Luís Pinto informou ainda que o avançado Alioune Ndoye está de regresso às opções, após ter falhado a visita a Arouca, por lesão, assim como o lateral-esquerdo João Mendes, substituído por lesão na ronda anterior. Já o médio Gonçalo Nogueira continua ausente, após uma amigdalite o ter obrigado a treinar à parte do restante plantel.
Foco em competir:
«Tem de haver um foco muito grande em competir. Temos de fazer isso por nós, enquanto pessoas e enquanto representantes do Vitória. Só o facto de estarmos num clube como o Vitória tem de fazer de nós pessoas famintas por competição. Competir é a essência do futebol e do desporto. Num clube como o Vitória, isso ainda tem de estar mais presente.»
Sobre o Estrela:
«Vejo o Estrela com o João [Nuno] a fazer um excelente trabalho num clube que, a vários níveis, tem tido capacidade de construir plantéis interessantes, um bocadinho à imagem do que estamos a fazer nesta época. O Estrela também tem tido essa capacidade.»