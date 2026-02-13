O treinador do Vitória, Luís Pinto, pediu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, uma equipa perto da «melhor versão» para vencer na receção ao Estrela da Amadora, no sábado, em jogo referente à 22.ª jornada da Liga (18h00), dizendo que o facto de se estar num clube como o Vitória merece que se esteja faminto «por competição».

Luís Pinto informou ainda que o avançado Alioune Ndoye está de regresso às opções, após ter falhado a visita a Arouca, por lesão, assim como o lateral-esquerdo João Mendes, substituído por lesão na ronda anterior. Já o médio Gonçalo Nogueira continua ausente, após uma amigdalite o ter obrigado a treinar à parte do restante plantel.

Foco em competir:

«Tem de haver um foco muito grande em competir. Temos de fazer isso por nós, enquanto pessoas e enquanto representantes do Vitória. Só o facto de estarmos num clube como o Vitória tem de fazer de nós pessoas famintas por competição. Competir é a essência do futebol e do desporto. Num clube como o Vitória, isso ainda tem de estar mais presente.»

Sobre o Estrela:

«Vejo o Estrela com o João [Nuno] a fazer um excelente trabalho num clube que, a vários níveis, tem tido capacidade de construir plantéis interessantes, um bocadinho à imagem do que estamos a fazer nesta época. O Estrela também tem tido essa capacidade.»