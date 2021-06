Depois da saída de Diogo Gomes para o Benfica, o Famalicão anunciou alterações no departamento médico do futebol profissional com a entrada de Tiago Rodrigues Lopes.



Além do novo médico, o destaque vai para a integração de Luís Pinto, fisioterapeuta que esteve no FC Porto nas últimas quatro épocas.



De resto, Tiago Rodrigues Lopes, ex-Desp. Chaves, irá liderar uma equipa composta por Rui Sousa e Edgar Cruz (fisioterapeutas), Diogo Pereira (enfermeiro) e André Oliveira (nutricionista).



Por sua vez, a equipa técnica continuará a ser orientada por Ivo Vieira. O técnico terá como adjuntos Pedro Andrade, Miguel Romão, Guilherme Gomes, Bruno Miguel (adjuntos) e Pedro Ferrer (treinador de guarda-redes).

No Departamento de Performance estarão em exercício de funções Fábio Campos, que trabalhou no Moreirense FC, Pedro Alvim e Tiago Maceiras enquanto João Cancela, Rui Coelho e Tiago Fonseca (ex-Vitória) constituem o Departamento de Análise.

Por último, no Departamento de Logística continuam Augusto Sampaio, Tiago Silva e João Fonseca.