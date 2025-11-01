Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota na receção ao Benfica, por 3-0, na décima jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Enquanto estava 11 para 11 foi mérito do Benfica, depois não há mérito nenhum na forma como altera o rumo do jogo. Acho que ficou visível e é por demais evidente tudo aquilo que se passou: tivemos uma primeira parte fantástica e devíamos ter ficado a jogar contra dez, mas não foi isso que aconteceu. Depois num lance onde a única coisa que se vê é raspar nos calções e o nosso jogador é expulso. Mudou-se o jogo com uma crueldade muito grande. Infelizmente o jogo passou a ser um espetáculo fraco. Quem estava aqui não merecia, a primeira parte foi entretida e a segunda parte foi um espetáculo fraquíssimo. Depois faltam-me as palavras para explicar a azia toda que está dentro do balneário. Temos de nos agarrar à primeira parte que fizemos porque na segunda não nos foi permitido fazer mais.»

Mudanças ao intervalo ajudaram o Benfica a entrar mais forte?

«Aí é demérito nosso. O Benfica foi mais forte nesses primeiros dez minutos. Não teve a ver propriamente com as duas entradas, mas com a menor agressividade que podíamos ter em corredor lateral a defender. O Maga leva amarelo num lance em que o Prestianni é que começa a confusão, acaba por perder a agressividade. Tentámos meter o Telmo para dar algum suporte, mas perdemos agressividade mais alta. Fez com que o Benfica conseguisse encostar-se mais perto da nossa área, os nossos médios ficaram muito recuados e não acho que tenha sido surpreendido, mas sim a incapacidade de estarmos mais altos no campo.»

Como trabalhar a azia que existe no balneário?

«Parecendo clichê, temos de nos agarrar ao que fizemos na primeira parte, porque esta é a realidade do futebol: as coisas mudam rápido e temos de ter a capacidade para trabalhar».