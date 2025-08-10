Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, fez este domingo a antevisão ao jogo com o FC Porto, da primeira jornada da Liga. Começando por prestar as condolências à família e amigos de Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto e atual diretor do futebol, o técnico relembrou que vão defrontar uma equipa com «bastante qualidade».

«Foi uma semana em que a equipa demonstrou estar preparada e entusiasmada para iniciar o campeonato, para voltar a competir, sabendo que vamos defrontar um adversário com bastante qualidade e que vai fazer com que o jogo seja extremamente rico e interessante», começou por adiantar em conferência de imprensa.

«Queremos entrar em todos os jogos para vencer. O respeito tem de estar presente para com o adversário, mas também para connosco. A humildade tem de estar presente. Temos de ser rigorosos, mas também corajosos e ambiciosos para conseguir os três pontos. Temos de saber colocar o jogo na intensidade que nos interessa. Obviamente temos de saber reconhecer as valências do adversário. Temos de nos agarrar muito ao que é o Vitória enquanto instituição», completou.

Prestes a estrear-se no principal escalão do futebol português, depois de conquistar a II Liga com o Tondela, o técnico de 36 anos mostrou-se «orgulhoso», mas relembrou que isso é o «ponto menos importante».

«O sentimento é de entusiasmo e de orgulho. Mas, na nossa profissão, isso acaba por ser o ponto menos importante. O mais importante é o facto de o Vitória iniciar o campeonato. Queremos começar da melhor forma. O trabalho de um treinador é colocar o coletivo acima do individual», referiu.

Sobre o mercado, Luís Pinto confessou que gostaria de ficar com todos os jogadores, mas o clube está «focado em amenizar qualquer situação menos positiva porque o mercado está aberto.

Esta segunda-feira, pelas 20h45, o FC Porto e o V. Guimarães disputam a primeira jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.