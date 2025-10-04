Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) frente ao Santa Clara, em jogo da jornada 8 da Liga.

Análise ao jogo

«A entrada neste jogo é algo que temos de refletir e trabalhar sobre isso. É um facto. O que significa a vitória tem a ver com o que disse na antevisão. O grupo tem vindo a crescer, a criar relações no que diz respeito às pessoas. Com a qualidade que acreditamos que temos dentro da equipa, acaba por ser revelador com vitórias. A reação no final teve a ver com isso, pela forma como toda a gente sentiu que se dedicou. A entrada no jogo fica aquém do que queremos, o lance do golo é demérito nosso. Depois o jogo é todo nosso, tentámos entrar na estrutura defensiva do Santa Clara, conseguimos dois golos e, a partir daí, tivemos de nos agarrar uns aos outros para segurar o triunfo».

Samu

«Acredito que ainda não esteja no seu melhor. Sãos os primeiros 90 minutos que fez. Teve se se esforçar para aguentar, mas faz parte, o espírito de sacrifício que queremos no grupo. Acrescenta experiência, qualidade, valores dentro de campo. Nota-se na forma como vive o jogo e vive o clube, fico feliz por ter contado com ele e por ter quase todos à disposição».

N’Doye

«Como todos os jogadores, há um processo de adaptação, há que perceber o clube, a língua, a comunicação é muito importante, e acima de tudo continuar a trabalhar. Temos de escolher onze, se estiverem vinte a trabalhar bem vamos ser injustos com alguém, tem de continuar a trabalhar como tem vindo a trabalhar, aproveitar como aproveitou hoje».

Paragem

«Acredito que a paragem, felizmente vamos perder alguns jogadores para as seleções, permite trabalhar e continuar a crescer, num conhecimento entre todos, conseguir criar laços mais fortes, dento e fora de campo. Ir para a paragem com uma vitória ainda mais interessante é. Não é assim tanto tempo, temos de preparar logo o jogo da Taça, que também é um objetivo, não temos assim tanto tempo. Temos de perceber que temos de ser exigentes e rigorosos com o nosso trabalho todos os dias».