Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, garantiu que a equipa quer «passos sólidos» na Liga e sorrir no reduto do Alverca. Em conferência de imprensa, o técnico falou ainda de Gustavo Silva, das saídas no mercado e da mentalidade da equipa:

Visita ao Alverca

«O Vitória, acima de tudo, quer dar passos sólidos no crescimento, sempre com o objetivo de vencer e de perceber aquilo que tem conseguido conquistar na forma de estar em campo. Temos estado de forma positiva e corajosa em campo».

«Esperamos uma equipa com qualidade ofensiva nos momentos com bola, com muita gente atrás da linha da bola no momento defensivo. É o que estamos à espera do Alverca. Temos de ter a capacidade de contrariar as melhores características que tem».

Lesão de Gustavo Silva

«Fico triste, mas muito mais triste pelo Gustavo porque ele é o maior prejudicado. Mas, isto significa que há a possibilidade de haver oportunidades para os jovens que estão a aparecer. No futebol é sempre preciso trabalhar no máximo porque as oportunidades aparecem quando não se está à espera. Temos jogadores a trabalhar que agora vão ter hipóteses fruto de uma lesão de um colega. Infelizmente, o maior prejudicado é o Gustavo porque iremos entrar sempre com onze. Quem entrar vai dar a resposta que pretendemos».

Mercado e palavras do presidente

«O fecho do mercado traz estabilidade. O mais importante é olhar para dentro e ver essa fome competitiva. É uma forma muito boa de olharmos para as coisas, porque traz-nos responsabilidade. Para representar este clube temos de ter capacidade de querer vencer e dar sempre mais. Temos essa responsabilidade de ter esta fome competitiva, tem de ser esse o nosso ADN».