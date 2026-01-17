Em antevisão ao jogo frente ao FC Porto, agendado para domingo às 20:30 horas, Luís Pinto acredita que, para voltar a vencer a equipa treinada por Francesco Farioli é preciso ter uma grande capacidade de trabalho. Pelo caminho relembra que a conquista da Taça da Liga, embora aumente a confiança do plantel, não deve fazer perder o foco.

Receita para vencer o jogo

«Para conseguirmos vencer o FC Porto em casa, teremos de nos superar. Temos de ter uma capacidade de trabalho muito alta. O FC Porto tem essa capacidade de trabalho no ‘ADN’. Coloca o jogo numa vertente muito intensa e muito física. Tem acrescentado qualidade ao seu processo. Do ponto de vista físico, temos de estar ao nível que colocam nos jogos e ter um nível de concentração altíssimo.»

Taça da Liga não pode abalar a humildade

«Temos de conseguir ‘virar a página’ com a ambição de fazer coisas das quais nos orgulhamos. O plantel vai estar à altura de dar uma resposta. A confiança ficou mais alta, mas temos de ter confiança, humildade e foco no trabalho nas doses certas. Se não fizermos o que temos de continuar a fazer, a confiança não vai durar até ao final da época.»