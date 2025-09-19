Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, da sexta jornada da Liga, marcado para as 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques:

Humildade para ir à procura da conquista

«Acima de tudo, [interessa] a capacidade para sermos coletivos, uns pelos outros e uns com os outros. Essa capacidade pode fazer a diferença e deixar-nos mais próximos de vencer o dérbi. E há a humildade. Quanto mais humildes formos ao lutar por conquistas difíceis, mas desejáveis, mais hipóteses há de isso ser real.»

Entusiasmo à volta do dérbi do Minho

«Respeitamos o Braga, mas o que mais nos interessa é mostrar o nosso Vitória. Queremos uma equipa coesa, unida, que saiba jogar da melhor forma este dérbi. Queremos aproveitar o entusiasmo à volta do jogo, com muito envolvimento com o dérbi e o sentimento de que estamos a representar os nossos adeptos.»