O Benfica manifestou nesta quinta-feira profundo pesar pela morte de Luís Santos, técnico de equipamentos que estava há mais de três décadas no clube. Aos 53 anos, faleceu na sequência de uma doença prolongada.



Os encarnados recordam que Luís Santos lutava contra a doença desde o início do ano e que o clássico no Estádio do Dragão foi o último em que marcou presença, justificando a dedicatória de Carlos Vinícius após o golo marcado pelo brasileiro.



Pizzi, na gala do Benfica, fez igualmente questão de deixar uma mensagem para Luís Santos. «Quero deixar uma palavra ao Luís Santos, que está a passar por problemas de saúde. É uma pessoa muito importante para nós e que nos dá condições para trabalhar», disse o médio, na altura.