Luis Silva, treinador interino do Estrela da Amadora, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao AVS, deste sábado [18h00], para a sétima jornada da Liga.

Estrela tem de assumir o papel de escrever a história do jogo

«Entendemos que a história depende de nós e que temos o papel de sermos nós a querer escrevê-la, é isso que vamos fazer. O fator emocional é importante em tudo, até nos jogos de futebol, e acredito que as equipas que querem mais vezes têm esse mesmo controlo, que também temos contemplado na nossa ideia de jogo.»

Cada jogo tem a sua narrativa

«Na semana passada, tivemos aqui uma pergunta muito semelhante. O que posso dizer é que cada jogo tem uma história e nós não olhámos muito para o histórico, ao que já foi, nem podemos fazê-lo, até porque se trata de uma equipa [AVS] também que também mudou agora de treinador e poderá sempre haver qualquer reação. Portanto, não podemos olhar tanto assim para o histórico, pois o jogo vai ter uma história.»

Equipa preparada para AVS que apresente diferentes abordagens

«Trata-se de, por uma forma ou outra, no início do jogo identificarmos e acreditarmos que a nossa equipa vai saber dar resposta amanhã no jogo, porque trabalhámos diversas situações e possibilidades na forma de abordar o jogo deste adversário, que causa essa incerteza.»

