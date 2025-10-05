A oitava jornada da Liga terminou e houve mudanças na lista dos melhores marcadores. Luis Suárez, do Sporting, fez o golo do empate (1-1) frente ao Sp.Braga e Clayton, do Rio Ave, fez também o gosto ao pé na vitória (3-0) perante o Tondela.

Com os tentos certeiros deste domingo, ambos os avançados registaram seis golos na Liga, juntando-se a Pablo (Gil Vicente) e Chuchu Ramirez (Nacional) no topo dos melhores marcadores.

Os melhores marcadores da Liga:

6 GOLOS:

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

Jesus Chuchu Ramirez (Nacional)

Luis Suárez (Sporting)

Clayton Silva (Rio Ave)



5 GOLOS:

Evangelos Pavlidis (Benfica)

Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)

Guilherme Schettine (Moreirense)

Pedro Gonçalves (Sporting)

4 GOLOS

Alfonso Trezza Hernández (Arouca)

3 GOLOS:

Marezi Marko Milovanović (Alverca)

Naïs Djouahra (Arouca)

Jérémy Livolant (Casa Pia)

Francisco Trincão (Sporting)

André Luiz (Rio Ave)



