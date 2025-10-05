Liga: Luis Suárez e Clayton juntam-se à lista de melhores marcadores
Com os golos deste domingo juntam-se a Pablo e Chuchu Ramirez com seis golos
A oitava jornada da Liga terminou e houve mudanças na lista dos melhores marcadores. Luis Suárez, do Sporting, fez o golo do empate (1-1) frente ao Sp.Braga e Clayton, do Rio Ave, fez também o gosto ao pé na vitória (3-0) perante o Tondela.
Com os tentos certeiros deste domingo, ambos os avançados registaram seis golos na Liga, juntando-se a Pablo (Gil Vicente) e Chuchu Ramirez (Nacional) no topo dos melhores marcadores.
Os melhores marcadores da Liga:
6 GOLOS:
Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)
Jesus Chuchu Ramirez (Nacional)
Luis Suárez (Sporting)
Clayton Silva (Rio Ave)
5 GOLOS:
Evangelos Pavlidis (Benfica)
Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)
Guilherme Schettine (Moreirense)
Pedro Gonçalves (Sporting)
4 GOLOS
Alfonso Trezza Hernández (Arouca)
3 GOLOS:
Marezi Marko Milovanović (Alverca)
Naïs Djouahra (Arouca)
Jérémy Livolant (Casa Pia)
Francisco Trincão (Sporting)
André Luiz (Rio Ave)