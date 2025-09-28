Luis Suárez, com o golo que deu a vitória ao Sporting frente ao Estoril, juntou-se à lista de melhores marcadores da Liga. Guilherme Schettine, brasileiro do Moreirense, foi também promovido à lista depois de faturar frente ao Casa Pia.

Os avançados registam, portanto, cinco golos em sete jornadas no principal escalão português.

Os melhores marcadores da Liga:

5 GOLOS:

Luis Suárez (Sporting)

Evangelos Pavlidis (Benfica)

Guilherme Schettine (Moreirense)

Clayton Silva (RIo Ave)

Pedro Goncalves (Sporting)





4 GOLOS:

Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

3 GOLOS:

Naïs Djouahra (Arouca)

Alfonso Treazza Hernández (Arouca)

Francisco Trincão (Sporting)

