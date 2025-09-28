Liga: Suárez e Schettine juntam-se à lista de melhores marcadores
Avançados chegaram à marca dos cinco golos na competição
Luis Suárez, com o golo que deu a vitória ao Sporting frente ao Estoril, juntou-se à lista de melhores marcadores da Liga. Guilherme Schettine, brasileiro do Moreirense, foi também promovido à lista depois de faturar frente ao Casa Pia.
Os avançados registam, portanto, cinco golos em sete jornadas no principal escalão português.
Os melhores marcadores da Liga:
5 GOLOS:
Luis Suárez (Sporting)
Evangelos Pavlidis (Benfica)
Guilherme Schettine (Moreirense)
Clayton Silva (RIo Ave)
Pedro Goncalves (Sporting)
4 GOLOS:
Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)
Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)
3 GOLOS:
Naïs Djouahra (Arouca)
Alfonso Treazza Hernández (Arouca)
Francisco Trincão (Sporting)
