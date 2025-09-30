Luis Suárez, avançado colombiano do Sporting, é o atleta da Liga portuguesa que mais valorizou até ao momento na época 2025/26, de acordo com a mais recente atualização dos valores de mercado (a primeira da atual época desportiva) feita pelo Transfermarkt e publicada esta terça-feira.

O internacional pela Colômbia, contratado pelo Sporting no último verão, altura em que estava avaliado pelo mesmo site especializado em oito milhões de euros, tem agora um valor de mercado de 22 milhões de euros. O Transfermarkt aponta esta valorização, não só pelos cinco golos e três assistências na Liga portuguesa até ao momento, como também pelo «preço que os leões desembolsaram pelo seu passe».

Destaque também para o médio dinamarquês Victor Froholdt, do FC Porto, que teve a segunda maior valorização, de dez milhões de euros: passou dos 12 para os 22, valor igual a Luis Suárez. Fotis Ioannidis (Sporting), Franjo Ivanovic (Benfica), Richard Ríos (Benfica) e Borja Sainz (FC Porto), jogadores que chegaram à Liga também para 2025/26, seguem-se nas maiores valorizações.

Dos futebolistas que já estavam na época passada no campeonato português, a maior valorização foi a de William Gomes, do FC Porto. Ainda quanto às maiores valorizações, destaque para Pau Víctor e Mario Dorgeles, ambos do Sporting de Braga, que tiveram as maiores subidas de valores de mercado fora dos ditos “três grandes”. Alberto Costa, do FC Porto, completa o top-10 das maiores valorizações.

Por outro lado, a maior desvalorização de mercado em relação à avaliação anterior foi a de Jakub Kiwior, defesa que reforçou o FC Porto, por empréstimo do Arsenal: três milhões de euros de queda. O Transfermarkt lembra que os dragões «ficaram obrigados a acionar uma cláusula de compra de 17 milhões de euros, uma quantia significativamente inferior à da sua anterior cotação, que era de 28 milhões de euros, o que nos levou a desvalorizá-lo para os 25 milhões de euros».

Hidemasa Morita, Nuno Santos e Eduardo Quaresma, todos do Sporting, seguem-se nas maiores desvalorizações, num top-5 completo com Stephen Eustáquio, do FC Porto. Morita está no último ano de contrato com os leões, Nuno Santos está afastado dos relvados por lesão há cerca de um ano e Eduardo Quaresma tem pouca utilização nesta fase inicial de época, tal como Eustáquio.

Esta atualização, salienta o Transfermarkt, «é de cariz intermédio, o que significa que foram alteradas as cotações apenas dos futebolistas cujos valores de mercado se encontravam mais desajustados da realidade e que tinham, por isso, maior urgência em ser alterados», sendo que «além do rendimento dos atletas nesta fase inicial da época, o fator mais importante para a atribuição das novas avaliações foram os valores pagos pelos reforços que chegaram aos clubes portugueses no último mercado de verão».

Maiores valorizações:

1. Luis Suárez: +14M (Novo valor: 22M)

2. Victor Froholdt: +10M (Novo valor: 22M)

3. Fotis Ioannidis: +7M (Novo valor: 22M)

4. Franjo Ivanovic: +7M (Novo valor: 20M)

5. Richard Ríos: +6M (Novo valor: 22M)

6. Borja Sainz: +6M (Novo valor: 20M)

7. William Gomes: +6M (Novo valor: 15M)

8. Pau Víctor: +6M (Novo valor: 10M)

9. Mario Dorgeles: +6M (Novo valor: 10M)

10. Alberto Costa: +5M (Novo valor: 15M)

Maiores desvalorizações:

1. Jakub Kiwior: -3M (Novo valor: 25M)

2. Hidemasa Morita: -2M (Novo valor: 11M)

3. Nuno Santos: -2M (Novo valor: 7M)

4. Eduardo Quaresma: -1M (novo valor: 17M)

5. Stephen Eustáquio: -1M (Novo valor: 9M)

NOTA: o Transfermarkt calcula os valores de mercado «tendo em consideração vários modelos de fixação de preços», sendo «um fator importante a comunidade Transfermarkt, onde os membros discutem e avaliam detalhadamente os valores de mercado dos jogadores. De uma forma geral, os valores de mercado do Transfermarkt não devem ser equiparados aos valores efetivamente pagos em transferências. O objetivo não é prever um preço, mas sim o valor esperado de um jogador no mercado. Tanto as modalidades individuais de transferência, assim como o contexto geral, são relevantes para determinar os valores de mercado. Além disso, o Transfermarkt não utiliza nenhum algoritmo para criar os seus valores, baseando-se, isso sim, nos critérios da comunidade», esclarece a plataforma.

