Há 43 min
Liga: Hornicek volta a ser eleito guarda-redes do mês
Checo bate a concorrência de Bernardo Fontes e Lazar Carevic
Lukas Hornicek foi eleito o guarda-redes do mês da Liga em fevereiro, repetindo a distinção que arrecadou no mês passado.
O guardião do Sporting de Braga somou 21,48 por cento dos votos dos treinadores e ficou à frente de Bernardo Fontes e Lazar Carevic. O guarda-redes do Tondela amealhou 16,30 por cento das escolhas e o dono da baliza do Famalicão ficou-se pelos 13,33.
Titular nos cinco jogos disputados pelo Sp. Braga em fevereiro, Hornicek somou duas «clean sheets», frente ao AVS (4-0) e ao Rio Ave (3-0).
O checo, de 23 anos, já soma 41 jogos esta temporada.
