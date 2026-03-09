Lukas Hornicek foi eleito o guarda-redes do mês da Liga em fevereiro, repetindo a distinção que arrecadou no mês passado.

O guardião do Sporting de Braga somou 21,48 por cento dos votos dos treinadores e ficou à frente de Bernardo Fontes e Lazar Carevic. O guarda-redes do Tondela amealhou 16,30 por cento das escolhas e o dono da baliza do Famalicão ficou-se pelos 13,33.

Titular nos cinco jogos disputados pelo Sp. Braga em fevereiro, Hornicek somou duas «clean sheets», frente ao AVS (4-0) e ao Rio Ave (3-0).

O checo, de 23 anos, já soma 41 jogos esta temporada.