FIGURA: Luther Singh

Grande figura da partida na Capital do Móvel, com os dois golos que catapultaram o Paços de Ferreira para o triunfo e para a chegada aos 41 pontos. O primeiro, aos 15 minutos, é um golo espetacular à entrada da grande área, que merece honras nos livros da época. O segundo, aos 33 minutos, surgiu num forte remate de pé direito, em cima da linha da grande área, após um livre estudado. O internacional sul-africano, que já passou por Sp. Braga, Desp. Chaves e Moreirense, fez o que nunca tinha feito em Portugal, em quase cinco épocas: o primeiro bis da carreira em solo luso.

MOMENTO: golaço de Luther Singh a abrir o marcador (15m)

É candidato, desde já, a golo da jornada e, sem dúvida alguma, a um dos bons golos da época 2020/2021 em Portugal. E foi com ele que o Paços de Ferreira abriu o marcador para mais uma vitória no campeonato. Luther Singh apanhou a bola no ar após o corte de João Vigário ao canto de Bruno Costa e, ainda fora da meia-lua da área, aplicou, de primeira, um remate com a parte de fora do pé direito, estilo trivela, fazendo a bola entrar em vólei ao canto superior da baliza de Piscitelli, que ficou de olhos postos na bola e pés pregados à relva, a ver tamanha obra de arte.

P. Ferreira-Nacional: toda a reportagem do encontro

OUTROS DESTAQUES

Pedro Rebocho: intensidade, concentração e alta rotação na esquerda do ataque do Paços de Ferreira. Bateu o livre que origina o 2-0 e teve ainda um cruzamento tenso e um remate de pé direito, também em jeito de cruzamento, que obrigaram Piscitelli a duas das defesas mais complicadas no encontro.

Pedrão: pese a derrota e os golos sofridos pelo Nacional, não é por isso que um setor defensivo, como um todo, tem 90 minutos negativos. O central do Nacional fez um bom jogo, tendo batalhado muito nos lances aéreos e na marcação a Douglas Tanque. Foi bravo, num jogo difícil e exigente defensivamente para os insulares.

Douglas Tanque: enorme sentido de baliza, numa tarde-noite em que, em abono da verdade, só lhe faltou o golo. Disparou uma «bomba» ao minuto 50 e teve ainda outra boa oportunidade, em lances que demonstrou o seu instinto pelo golo e o quão possante e perigoso é para o adversário.

Rochez: saiu do banco para ainda dar alguma dinâmica ao ataque do Nacional e reduzir distâncias com o 2-1 no último lance do jogo.